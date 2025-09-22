Hombre asesinado a tiros en el oeste de Birmingham el sábado por la tarde

Hombre asesinado a tiros en el oeste de Birmingham el sábado por...

22 de septiembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Una persona falleció tras un tiroteo en el oeste de Birmingham.

Según la policía, los agentes recibieron una llamada para atender a una persona herida en el bloque 900 de 7th Place Southwest a las 12:45 de la tarde del sábado.

Al llegar los agentes, encontraron a un hombre que había recibido disparos y se había desplomado en la entrada de una vivienda.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Birmingham llegó y trasladó al hombre al Hospital de la UAB, donde falleció.

Según la policía, se cree que el hombre recibió disparos en la zona oeste de Birmingham antes de intentar buscar ayuda en el bloque 900 de 7th Place Southwest, donde fue encontrado por vecinos cercanos que llamaron al 911.

La policía de Birmingham afirma tener una pista en la investigación y seguirla de cerca debido a que la zona cuenta con “cámaras de vigilancia de muy buena calidad”.