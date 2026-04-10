Hombre atrincherado en Birmingham arrestado tras operativo policial sin heridos

10 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un enfrentamiento que duró varias horas terminó luego de que la policía de Birmingham informara que un hombre atrincherado en una casa en Ensley fue detenido sin incidentes.

El incidente ocurrió en el bloque 5300 de la Avenida K y comenzó poco antes de las 3 p.m. del viernes 10 de abril.

La policía fue llamada a la Avenida K para investigar a un hombre que amenazaba con hacerse daño a sí mismo y a otros.

Indicaron que, si bien no había nadie más dentro de la casa en ese momento, se iniciaron negociaciones ya que el hombre estaba atrincherado.

La policía de Birmingham informó que el hombre portaba armas, pero no pudieron confirmar si se efectuaron disparos.

Afortunadamente, nadie resultó herido y el hombre fue detenido sin incidentes.

La policía no confirmó si se presentarán cargos. Indicaron que el hombre parecía estar sufriendo un episodio de salud mental y que están enfocados en brindarle la ayuda que necesita.