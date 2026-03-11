Hombre baleado en gasolinera de Midfield, mujer detenida

11 de marzo de 2026 – MIDFIELD, Alabama – Agencias.

La Policía de Midfield informa que un hombre recibió un disparo en una gasolinera el martes 10 de marzo y que una mujer fue detenida.

La policía acudió a la gasolinera Pop In and Out, ubicada en 5301 Bessemer Super Highway, alrededor de las 8:30 p. m.

Encontraron a un hombre con un disparo tras un altercado con una mujer. El hombre fue trasladado al Hospital de la UAB para recibir tratamiento.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al Departamento de Policía de Midfield al (205) 923-7575.

Se pueden realizar denuncias anónimas a la línea de denuncias del departamento al (205) 745-3559 ó a Crime Stoppers of Metro Alabama al (205) 254-7777.