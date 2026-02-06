Hombre buscado es arrestado en el condado de Madison tras un esfuerzo de múltiples agencias

Hombre buscado es arrestado en el condado de Madison tras un esfuerzo...

6 de febrero de 2026 – CONDADO DE MADISON, Alabama – Agencias.

Un hombre que era buscado en múltiples jurisdicciones ha sido arrestado en el condado de Madison tras un esfuerzo de colaboración entre diversas agencias.

El miércoles 4 de febrero, investigadores de la Fiscalía del Distrito del Condado de Winston se comunicaron con la Oficina del Sheriff del Condado de Madison para solicitar asistencia en la localización de Charles Norton, de 39 años, quien se creía que se encontraba en el área de Harvest.

De acuerdo con las autoridades, una verificación de antecedentes determinó que Norton era buscado por múltiples órdenes de arresto por delitos graves en el condado de Cherokee, el condado de Marshall, el condado de Winston, el condado de Blount, el Departamento de Policía de Snead y el condado de Lincoln, Tennessee, todas ellas con extradición estatal.

Además, el Departamento de Policía de Huntsville tenía dos investigaciones activas relacionadas con fraude en las que Norton figuraba como sospechoso.

Tras una investigación más profunda, los detectives de los condados de Madison, Winston y Marshall trabajaron en colaboración para recuperar propiedad robada relacionada con el caso y desarrollar información que indicaba que Norton estaba tratando activamente de evadir a las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Madison (MCSO) informó que los oficiales pudieron identificar los movimientos de Norton y planificar su arresto mediante el intercambio de inteligencia y esfuerzos de investigación coordinados.

El miércoles por la noche, un oficial del Departamento de Policía de Gurley detuvo un vehículo y Norton fue arrestado. Tras la detención, Norton fue transferido a la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall e ingresado en la cárcel del condado de Marshall, donde permanecerá mientras se resuelven los casos pendientes por delitos graves en las diversas jurisdicciones.

Norton se encuentra detenido actualmente bajo cargos que incluyen:

Incomparecencia: Fuga en tercer grado

Incomparecencia: Ley de Registro y Notificación de Delincuentes Sexuales

Incomparecencia: Persona con prohibición de poseer un arma de fuego

Incomparecencia: Exceso de velocidad

Orden de encarcelamiento

“Estos casos reflejan la coordinación continua entre las agencias de ley locales, estatales y regionales para responsabilizar a los delincuentes y proteger al público”, señaló el Sheriff Kevin Turner. “A través de una comunicación clara, recursos compartidos y el uso efectivo de la tecnología, las fuerzas del orden de múltiples agencias trabajaron juntas para localizar y capturar a un delincuente buscado, manteniendo la seguridad pública como la máxima prioridad”.

— Kevin Turner, Sheriff del Condado de Madison