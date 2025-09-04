Hombre buscado por investigación en un spa de Cullman se entrega

4 de septiembre de 2025 – CULLMAN, Alabama – Agencias.

Un hombre buscado por múltiples cargos de delito grave, relacionados con una investigación en el Infusion Wellness and Spa de Cullman, ya está bajo custodia.

Las autoridades informan que Kelvin Neil Cheatham se entregó voluntariamente a la policía de Cullman el 4 de septiembre.

Whitney, hija de Cheatham, figura en el sitio web de la empresa como propietaria. Ella se había entregado a la policía el 16 de agosto de 2025.

Kelvin Cheatham enfrenta 11 cargos penales según la ley de Alabama, que incluyen seis delitos graves y cinco delitos menores:

– 2 cargos por tráfico de drogas

– 1 cargo por intento de tráfico de drogas

– 1 cargo por conspiración criminal para cometer tráfico de drogas

– 1 cargo por conspiración criminal para cometer un delito con sustancias controladas

– 1 cargo por posesión ilegal de una sustancia controlada mediante fraude

– 5 cargos por posesión criminal de un instrumento falsificado en cuarto grado

La investigación sigue activa y podrían producirse más arrestos y cargos.