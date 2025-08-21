Hombre con múltiples condenas por violencia doméstica es acusado de cargos federales

21 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre con múltiples condenas por violencia doméstica ha sido acusado por un gran jurado federal por cargos relacionados con una agresión ocurrida en 2024 en el condado de St. Clair.

Michael Ray Mullins está acusado de ciberacoso y transmisión interestatal de amenaza de secuestro o lesión.

La policía de Margaret arrestó a Mullins en 2024 y lo acusó de violencia doméstica en tercer grado (delito grave) y acoso en segundo grado por violencia doméstica.

Según los registros del tribunal de distrito, Mullins “envió una cantidad excesiva de mensajes de texto, incluyendo amenazas de matar y violar a la víctima delante de sus hijos”. También se le acusa de haber llamado a la víctima 87 veces en un solo día.

El cargo federal de ciberacoso alega que Mullins actuó “con la intención de acosar e intimidar y causar un grave sufrimiento emocional” a la víctima.

Este delito puede ser castigado con hasta cinco años de prisión y una multa de 250,000 dólares.

Los registros judiciales muestran que Mullins tiene cuatro condenas previas por violencia doméstica, incluyendo agresión, estrangulamiento, acoso y amenazas.

La condena más reciente fue en 2020, cuando Mullins se declaró culpable de estrangulamiento por violencia doméstica y acoso en tercer grado por violencia doméstica (delito grave), según los registros judiciales. Fue sentenciado a 15 años de prisión. No está claro cuándo fue puesto en libertad.

Mullins está actualmente detenido sin fianza en la cárcel del condado de St. Clair en relación con los casos pendientes en el tribunal de distrito.