Hombre condenado a cadena perpetua por apuñalamiento mortal en el sur de Alabama en 2021

Hombre condenado a cadena perpetua por apuñalamiento mortal en el sur de...

15 de agosto de 2025 – Alabama – Agencias.

Un juez ha declarado culpable a un hombre por el asesinato de otro hombre durante un robo en el sur de Alabama en 2021.

Según la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Mobile, Breore Williams fue declarado culpable de asesinato capital por la muerte de Robert Thomas Ragona, de 69 años.

Williams irrumpió en la casa de Ragona el 13 de diciembre de 2021 y apuñaló al propietario 11 veces en el cuello y la cara.

Ragona murió a consecuencia del ataque y Williams procedió a robar objetos de la casa y huir del lugar.

Williams fue arrestado al día siguiente después de ser encontrado en la casa de Ragona manipulando pruebas, según la oficina del fiscal de distrito.

“Este fue un acto de violencia a sangre fría y calculado, cometido durante una invasión de hogar impulsada por la codicia”, dijo el fiscal de distrito del condado de Mobile, Keith Blackwood. “La justicia exigía rendición de cuentas, y hoy se hizo justicia”.

Williams fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.