Hombre condenado a muerte por 2 asesinatos en el condado de Jefferson

15 de septiembre de 2025 – JEFFERSON COUNTY, Alabama – Agencias.

Un hombre de Pell City, declarado culpable de dos de los cuatro asesinatos de los que se le acusaba, ha sido condenado a muerte.

Daniel P. Watson está acusado de cometer dos dobles asesinatos en dos condados diferentes de Alabama en marzo de 2023.

El primero ocurrió en el condado de St. Clair, donde los investigadores encontraron a Amber Manning, de 37 años, muerta por un disparo, y a Timothy Davidson, de 62 años, herido por arma de fuego. Davidson murió a causa de la herida en el hospital de la UAB.

El segundo ocurrió en Birmingham. Al parecer, Watson se acercó a un agente de la policía de Leeds y le dijo que había disparado a dos personas en Birmingham. El agente dijo que Watson le dio una descripción de la zona general de la casa y su aspecto.

La policía localizó una casa en la 8th Avenue South en Birmingham y descubrió a Tiffany Hernandez, de 40 años, y a Jason Brown, de 40, muertos por heridas de bala.

Un jurado del condado de Jefferson declaró a Watson culpable de asesinato capital por las muertes de Hernandez y Brown el viernes 12 de septiembre.

El fiscal adjunto del condado de Jefferson, Joe L. Roberts, afirma que inmediatamente comenzaron la audiencia de sentencia, en la que el jurado escuchó testimonios y pruebas sobre si Watson debía ser condenado a cadena perpetua sin libertad condicional ó a muerte.

Roberts dice que el jurado también descubrió que los asesinatos de Brown y Hernandez eran parte de una serie de asesinatos intencionados, por lo que el jurado también pudo considerar los asesinatos intencionados de Davidson y Manning en el condado de St. Clair a la hora de tomar su decisión.

Según Roberts, tras horas de deliberación, Watson fue condenado a muerte por 11 votos a 1.

“Queremos dar las gracias al jurado. Sabemos que este tipo de casos pueden ser difíciles de presenciar”, dijo Roberts.

Roberts también afirma que las familias de Jason Brown y Tiffany Hernandez están satisfechas de que se haya hecho justicia en el caso.