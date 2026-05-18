Hombre condenado nuevamente por el asesinato a tiros del jefe de policía de Grant en 2003

18 de mayo de 2026 – CONDADO DE MARSHALL, Alabama – Agencias.

Un hombre fue condenado nuevamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato capital del jefe de policía de Grant, Verlon LeMaster, ocurrido en 2003.

Según informes previos, Brian Butler fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Era menor de edad al momento del asesinato.

Tras su condena, se promulgó una ley que establece que los menores de edad no pueden ser condenados automáticamente a cadena perpetua sin libertad condicional. Por lo tanto, el lunes, el juez de circuito Tim Jolley condenó nuevamente a Butler a cadena perpetua sin libertad condicional.

“Agradezco especialmente al fiscal adjunto principal Ed Kellett y al fiscal adjunto Riley Chandler por llevar a cabo esta audiencia de nueva sentencia en nombre de nuestra oficina y de la familia del jefe LeMaster”, declaró la fiscal de distrito Jennifer Bray. “Su preparación y compromiso con la familia de la víctima garantizaron que este caso se siguiera tratando con el respeto que merece. Todos recordaremos siempre el sacrificio supremo del jefe LeMaster y de quienes dieron su vida protegiendo a sus comunidades. Es muy apropiado que la sentencia de hoy se haya dictado durante la Semana Nacional de la Policía.”