Inicio Alabama Hombre conduce hasta Popeyes tras recibir un disparo

Hombre conduce hasta Popeyes tras recibir un disparo

Por
lat_admin
-
43
0
Hombre conduce hasta Popeyes tras recibir un disparo
Hombre conduce hasta Popeyes tras recibir un disparo

6 de marzo de 2026 – CENTER POINT, Alabama – Agencias.

Un hombre fue encontrado con una herida de bala en el Popeyes de Center Point, según las autoridades.

Medios de comunicación en el lugar, vieron un auto en la fila del autoservicio rodeado por cinta adhesiva.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson informa que un hombre condujo hasta el Popeyes en Center Point Parkway tras recibir un disparo en otro lugar. Las autoridades indican que fue trasladado al Hospital de la UAB.

Se desconoce la gravedad de las lesiones del hombre en este momento. Esta es una noticia en curso.

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí