Hombre de 82 años muere atropellado por un tren en Bessemer

10 de abril de 2026 – BESSEMER, Alabama – Agencias.

Un hombre falleció tras ser atropellado por un tren de carga en Bessemer.

Según el jefe de bomberos de Bessemer, Kendric Hughley, el accidente ocurrió en la intersección de Carolina Avenue y 9th Street alrededor de la 1:20 p.m. del jueves 9 de abril.

La oficina forense del condado de Jefferson identificó a la víctima como Norman Williams, de 82 años. Al parecer, Williams era peatón cerca de una intersección cuando fue atropellado por el tren.

El Departamento de Policía de Bessemer está investigando las circunstancias del suceso.