Hombre de 85 años de Fultondale hallado muerto junto a un vehículo en llamas

Hombre de 85 años de Fultondale hallado muerto junto a un vehículo...

16 de octubre de 2025 – FULTONDALE, Alabama – Agencias.

Un hombre de 85 años fue hallado muerto junto a su vehículo en llamas en Fultondale el 14 de octubre.

La víctima fue identificada como el Mayor Isaac Epting, residente de Fultondale. Fue encontrado por bomberos que respondían a un incendio forestal en un terraplén cerca de la carretera.

El accidente ocurrió en el bloque 900 de Ellard Road alrededor de las 8 p.m. Se realizó una autopsia el 16 de octubre, pero aún no se han determinado la naturaleza de la muerte ni la causa ni el origen del incendio.

El Departamento del Sheriff del Condado de Jefferson está investigando.