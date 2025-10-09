Inicio Alabama Hombre de Alabama declarado culpable de intentar pagar por sexo con una...

Hombre de Alabama declarado culpable de intentar pagar por sexo con una joven de 15 años

Hombre de Alabama declarado culpable de intentar pagar por sexo con una joven de 15 años

9 de octubre de 2025 – CONDADO DE CHEROKEE, Alabama – Agencias.

Un jurado del condado de Cherokee declaró culpable a un hombre de Guntersville por intento de trata de personas en primer grado, viajar para encontrarse con una menor para un acto sexual ilícito y ejercer la prostitución con una menor.

La fiscal de distrito Summer Summerford anunció que Maekele Tekle, de 32 años, a través de un sitio web de servicios de acompañantes, se comunicó con alguien que creía que era una joven de 15 años. Tekle negoció un precio por el contacto sexual y viajó al condado de Cherokee. Tekle llegó al lugar acordado previamente y fue recibido por agentes del orden de varias agencias. Posteriormente, fue detenido y se obtuvo una orden de registro para su teléfono celular, donde se encontraron los mensajes que contenían las negociaciones de servicios sexuales.

La audiencia de sentencia se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2025.

“Nuestro mayor activo son nuestros hijos. Son nuestro futuro y merecen protección. Gracias al excelente trabajo y la cooperación de las fuerzas del orden, este depredador fue detenido por agentes en lugar del niño que pretendía”, declaró Summerford.

