Hombre de Alabama declarado culpable de intentar pagar por sexo con una joven de 15 años

9 de octubre de 2025 – CONDADO DE CHEROKEE, Alabama – Agencias.

Un jurado del condado de Cherokee declaró culpable a un hombre de Guntersville por intento de trata de personas en primer grado, viajar para encontrarse con una menor para un acto sexual ilícito y ejercer la prostitución con una menor.

La fiscal de distrito Summer Summerford anunció que Maekele Tekle, de 32 años, a través de un sitio web de servicios de acompañantes, se comunicó con alguien que creía que era una joven de 15 años. Tekle negoció un precio por el contacto sexual y viajó al condado de Cherokee. Tekle llegó al lugar acordado previamente y fue recibido por agentes del orden de varias agencias. Posteriormente, fue detenido y se obtuvo una orden de registro para su teléfono celular, donde se encontraron los mensajes que contenían las negociaciones de servicios sexuales.

La audiencia de sentencia se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2025.

“Nuestro mayor activo son nuestros hijos. Son nuestro futuro y merecen protección. Gracias al excelente trabajo y la cooperación de las fuerzas del orden, este depredador fue detenido por agentes en lugar del niño que pretendía”, declaró Summerford.