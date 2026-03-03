Hombre de Alabama, en el corredor de la muerte desde 1990, recibirá un nuevo juicio

Hombre de Alabama, en el corredor de la muerte desde 1990, recibirá...

3 de marzo de 2026 – Alabama – Agencias.

Uno de los condenados a muerte con más años de servicio en Alabama podría pronto recibir un nuevo juicio después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la apelación del estado contra el fallo de un tribunal inferior que afirmaba que los fiscales violaron sus derechos al rechazar intencionalmente a posibles jurados negros.

El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos declinó revisar el fallo emitido el verano pasado por el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito. Esta decisión allana el camino para que Michael Sockwell, de 63 años, reciba un nuevo juicio.

“Agradecemos la decisión de la Corte Suprema. A Michael se le ha negado el derecho a un juicio justo durante más de 35 años. Seguiremos luchando por su libertad”, declaró Michael Rayfield, uno de los abogados de Sockwell, en un comunicado.

Sockwell fue condenado en 1990 por el asesinato del agente del sheriff del condado de Montgomery, Isaiah Harris. Harris recibió un disparo en la cara en 1988 cuando se dirigía al trabajo, en lo que los fiscales describieron como un asesinato a sueldo organizado por su esposa.

En junio, el tribunal de apelaciones emitió una opinión por 2 votos a 1 que determinó que los fiscales de Alabama violaron los derechos de Sockwell amparados por la 14.ª Enmienda al rechazar intencionalmente a posibles jurados negros que se creía que eran más comprensivos con él.

La Fiscalía General de Alabama solicitó la revisión de esa decisión, pero la petición fue rechazada por la Corte Suprema.

En noviembre, un juez federal dictaminó que los fiscales debían tomar medidas antes del 18 de marzo para solicitar un nuevo juicio o, de lo contrario, Sockwell debería ser liberado. Un fiscal de la Fiscalía de Distrito del Condado de Montgomery declaró el lunes que la oficina tiene la intención de volver a juzgar el caso, pero declinó hacer más comentarios.

El jurado que condenó a Sockwell votó 7 a 5 para recomendar su cadena perpetua, pero un juez anuló esa recomendación y dictó la pena de muerte. Alabama ya no permite que los jueces anulen la decisión del jurado sobre la pena capital.

La esposa de Harris fue declarada culpable de asesinato capital; inicialmente fue sentenciada a muerte, pero luego la pena se redujo a cadena perpetua.