Hombre de Alabama rescatado tras mordedura de serpiente en misión peligrosa

5 de septiembre de 2025 – Alabama – Agencias.

Un hombre fue rescatado en el Bosque Nacional Bankhead después de ser mordido por una serpiente venenosa mientras caminaba con su padre. El incidente ocurrió cerca del área conocida como “Big Tree”. La Oficina del Sheriff del Condado de Lawrence recibió la llamada de emergencia a través del 911 alrededor de las tres de la tarde del jueves.

El rescate fue una operación compleja y duró aproximadamente ocho horas. Tras recibir la llamada, el equipo de Búsqueda y Rescate de la agencia se activó de inmediato. Al llegar al inicio del sendero, los ayudantes del sheriff se encontraron con el padre de la víctima, quien había salido a pedir ayuda.

El equipo de rescate se adentró en el bosque y localizó a la víctima, un hombre de unos treinta años. Sufría de varios síntomas graves, incluyendo vómitos, hinchazón y dolor abdominal, causados por una mordedura de serpiente en la parte inferior de la pierna. Aunque las autoridades sospechan que fue mordido por una serpiente de cascabel, esto aún no ha sido confirmado.

En el lugar, se le colocó una vía intravenosa y se le administraron los primeros medicamentos. La aviación de ALEA proporcionó apoyo aéreo para la comunicación entre el equipo de rescate y el centro de mando. Sin embargo, el helicóptero de extracción no estaba disponible debido a tareas de mantenimiento.

El rescate se complicó aún más por la llegada de la noche y el terreno accidentado, lo que requirió la intervención de personal adicional para ayudar en la operación. Finalmente, el paciente fue extraído del bosque alrededor de las once de la noche.

Una vez fuera del bosque, la víctima fue trasladada a un helicóptero de emergencia que lo llevó al Hospital Lakeland Regional Health para recibir tratamiento. El sheriff Max Sanders elogió la labor de los equipos involucrados, calificando el rescate como una misión desafiante y peligrosa, y resaltando el trabajo en equipo de todos los profesionales y voluntarios que participaron.