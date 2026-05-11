Hombre de Anniston recibe condena de 17 años por tráfico de metanfetamina

11 de mayo de 2026 – ANNISTON, Alabama – Agencias.

Un hombre del condado de Calhoun ha sido sentenciado a más de 17 años de prisión en relación con cargos de tráfico de drogas.

Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, David Allen Bentley, Jr., de 50 años y residente de Anniston, fue condenado a 210 meses de prisión tras declararse culpable en enero de posesión con intención de distribuir metanfetamina.

De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, el 1 de enero de 2025, oficiales del Departamento de Policía de Anniston intentaron detener a Bentley cuando este no utilizó la señal de giro en su vehículo. Bentley no se detuvo.

Los oficiales persiguieron a Bentley, lo cual terminó cuando este finalmente se detuvo y salió del auto por orden de los agentes. Fue arrestado por intento de elusión y la policía registró el vehículo, encontrando 145 gramos de metanfetamina con un 100% de pureza.