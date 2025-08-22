Hombre de Arizona es acusado de traficar carfentanilo a Alabama

22 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Ha sido revelada una acusación formal que imputa a un hombre de Arizona en una conspiración de tráfico de drogas, según anunció el fiscal federal Prim F. Escalona.

Una acusación de dos cargos presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. imputa a Ignacio Miguel Tirado-Castillo, de 19 años, por conspiración para poseer con intención de distribuir un análogo del fentanilo e intento de distribuir un análogo del fentanilo en diciembre de 2024. Castillo fue arrestado el 11 de agosto de 2025 en Phoenix, Arizona, y se ordenó su detención en este caso a finales de la semana pasada. La evidencia en la audiencia de detención reveló que Tirado-Castillo supuestamente envió por correo aproximadamente 25 libras de carfentanilo a Alabama.

La pena máxima por conspiración para poseer con intención de distribuir un análogo del fentanilo y por intento de distribuirlo es cadena perpetua.

Este caso fue investigado y procesado por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Alabama (HSTF) como parte de la Operación “Take Back America”. Las HSTF, establecidas por el presidente Trump en la Orden Ejecutiva 14159, “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, son operaciones conjuntas lideradas por el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional. La Operación “Take Back America” es una iniciativa federal a nivel nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (TCO), y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de crímenes violentos. La Operación “Take Back America” optimiza los esfuerzos y recursos de los Grupos de Trabajo de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF) y del Proyecto Barrio Seguro (PSN) del Departamento.

El Servicio Postal de EE. UU. investigó el caso junto con el Departamento de Policía de Birmingham y la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson. La fiscal federal adjunta Allison J. Garnett está a cargo del enjuiciamiento.

Una acusación formal solo contiene cargos. Los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad.