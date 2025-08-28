Hombre de Bessemer se declara culpable de asesinato en 2020

28 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre de Bessemer cumplirá 20 años en una prisión estatal tras declararse culpable la mañana del jueves del asesinato de un hombre de Mississippi durante un robo que resultó mortal.

Michael Webster tenía tan solo 15 años cuando, según la fiscalía, disparó y mató a Michael Jones en mayo de 2020.

La fiscalía afirma que Jones condujo desde Mississippi hasta Bessemer para comprar un iPhone que Webster vendía en “letgo”, una plataforma de venta en línea.

Sin embargo, los investigadores afirman que los mensajes de Facebook de Webster demuestran que nunca tuvo la intención de vender el teléfono. En cambio, planeaba robar a cualquier posible comprador.

Jones llevaba dos días desaparecido cuando fue encontrado muerto a tiros en una casa abandonada en la avenida Fairfax.

Webster fue arrestado un año después, en abril de 2021, por su participación en el intento de robo a otro hombre que intentaba comprar una PlayStation 5 que Webster publicó en Facebook Marketplace.

La familia de Jones presentó declaraciones sobre el impacto de la víctima ante el tribunal antes de la sentencia. La hermana de Jones, Marth Tatum Salone, contuvo las lágrimas al recordar a Jones. Lo describió como un hombre de gran corazón, dispuesto a darlo todo para ayudar a sus seres queridos.

“Este es el día que Dios creó y nos pidió que nos regocijáramos”, dijo Salone.

“Aunque no tengo ganas de regocijarme… esta es una victoria para nuestra familia”.

La esposa de Jones, Bethie, declaró ante el tribunal que nunca imaginó que estaría en el lugar de su esposo.

“Siempre hablábamos de envejecer juntos y de cuál de nuestros hijos nos iba a internar en una residencia de ancianos; bromeábamos al respecto”, dijo Jones.

“Es como un sueño, y solo quiero despertar. Porque lo recuerdo sonriendo, riendo, simplemente feliz. Y ahora ya no está aquí, y nunca lo volveré a ver”.

Los fiscales también leyeron una declaración escrita del hijo de Jones, Emanuel, que decía en parte:

Mi vida cambió para siempre por la codicia de otra persona. Tengo que crecer con mi padre en mi corazón, en cada momento de mi vida. Intento recordar su voz, su andar, su mente, su valentía, su amor, aunque debería estar en esta Tierra con nosotros… No tengo muchas palabras para [Webster], porque preferiría enfrentarlo y decirle que eligió ser un cobarde. Solo estaba jugando a policías y ladrones. Con el tiempo, será olvidado… mi padre será recordado para siempre como el hombre que hizo todo lo posible por luchar por nosotros.

Antes de su sentencia, Webster se disculpó con la familia Jones, diciendo en parte:

“Tenía 15 años en ese momento, estaba perdido… Lamento lo que hice, pero no el tiempo que pasé. No me arrepentiré del tiempo que estoy pasando en prisión para superarme y salvarme de mi juventud…”

El abogado de Webster, David Simpson, declaró que Webster quiere trabajar para tener una vida productiva de ahora en adelante.

“Nada puede reparar los errores que cometió”, dice Simpson. “Pero espero que no sea juzgado simplemente en el peor día de su vida”.