Hombre de Birmingham, 52 años, detenido tras enfrentamiento en una residencia de Pelham

Hombre de Birmingham, 52 años, detenido tras enfrentamiento en una residencia de...

20 de abril de 2026 – PELHAM, Alabama – Agencias.

La policía de Pelham ha revelado más detalles sobre lo sucedido el domingo, cuando un hombre se atrincheró en una vivienda.

El día comenzó alrededor de las 10:37 a. m. cuando la policía recibió un reporte de una persona herida de bala en el pie en el bloque 700 de Crosscreek Trail.

Tras identificar al sospechoso, Rodericus Monroe, de 52 años y residente de Birmingham, quien se encontraba armado en una residencia en Cahaba Manor Trail, la policía intentó negociar con él sin éxito.

Una vez obtenida y ejecutada una orden de registro, Monroe fue detenido.

Los investigadores creen que hubo una discusión entre la víctima y Monroe. Durante el interrogatorio, Monroe sacó un arma, tomó la billetera de la víctima y disparó, hiriéndola en el zapato.

Durante el allanamiento de la residencia en Cahaba Manor Trail, la policía encontró la billetera de la víctima y varias armas de fuego, una de las cuales había sido reportada como robada.

Se cree que el tiroteo y el robo fueron un incidente aislado entre dos personas que se conocían.

Monroe ha sido acusado de robo en primer grado, posesión de bienes robados en segundo grado y poner en peligro la vida de otras personas de forma imprudente.

La investigación continúa y la policía solicita que cualquier persona que tenga información adicional se comunique con el Departamento de Policía de Pelham.