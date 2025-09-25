Hombre de Birmingham se declara culpable de asesinato por encargo

25 de septiembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre de Birmingham se ha declarado culpable de asesinato por encargo, tal como se le imputaba, anunció el fiscal federal Prim F. Escalona.

Mohammad Mohammad, de 64 años, residente de Hoover, Alabama, se declaró culpable ante la jueza de distrito federal Madeline H. Haikala por siete cargos de asesinato por encargo.

Según documentos judiciales, en septiembre de 2024, Mohammad se reunió con un agente encubierto que creía ser un sicario. Mohammad discutió con el agente encubierto el costo de matar a su esposa y a sus seis hijos adultos.

Mohammad se enfrenta a una pena máxima legal de diez años por cada cargo.

El caso fue investigado por el FBI, junto con los fiscales federales adjuntos Jonathan S. Cross y William R. McComb.