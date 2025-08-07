Hombre de Birmingham sentenciado a 20 años de prisión por cargos de armas y drogas

7 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre de Birmingham ha sido sentenciado por cargos relacionados con armas y drogas, según ha anunciado la fiscal federal Prim F. Escalona.

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Anna Manasco, dictó una sentencia de 240 meses de prisión para Isaiah De’Monte De’Mario Henley, de 31 años. En marzo de 2025, Henley se declaró culpable de varios delitos, entre los que se incluyen la distribución de metanfetamina y fentanilo, posesión con la intención de distribuir estas sustancias, portar un arma de fuego durante un delito de tráfico de drogas, posesión de una ametralladora y ser un delincuente en posesión de un arma de fuego.

Según los documentos judiciales, entre julio y agosto de 2024, Henley le vendió metanfetamina y fentanilo a un informante confidencial en tres ocasiones distintas. El 8 de agosto de 2024, las fuerzas del orden intentaron arrestarlo en West Birmingham, después de que realizara una venta de drogas. Henley huyó a una residencia, arrojó una bolsa, salió por la puerta trasera y lanzó una pistola Glock de 9 mm con un dispositivo de conversión a ametralladora, conocido como “Glock switch”, a la hierba alta antes de ser detenido.

Los agentes recuperaron la ametralladora, un cargador extendido completamente cargado, 465 gramos de metanfetamina y más de 7 gramos de fentanilo.

La investigación del caso fue llevada a cabo por el FBI en colaboración con el Departamento de Policía de Vestavia Hills. La fiscal federal adjunta, Brittany T. Byrd, fue la encargada del enjuiciamiento del caso.