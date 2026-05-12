Hombre de Cleburne condenado a 36 años por transportar pornografía infantil

12 de mayo de 2026 – ANNISTON, Alabama – Agencias.

Un hombre del condado de Cleburne ha sido sentenciado por su participación en delitos contra menores, anunció la fiscal federal interina Catherine L. Crosby.

El juez de distrito de los EE. UU. Corey L. Maze sentenció a Magnus Clark, de 31 años, de Heflin, Alabama, a 432 meses de prisión, seguidos de un término de libertad supervisada de por vida. En enero, Clark se declaró culpable de un cargo de transporte de pornografía infantil y un cargo de posesión de pornografía infantil. Estas condenas requerirán que Clark se registre como delincuente sexual de acuerdo con la Ley de Registro y Notificación de Delincuentes Sexuales (SORNA).

Según el acuerdo de culpabilidad, entre noviembre de 2023 y junio de 2024, Clark cargó material de abuso sexual infantil (CSAM) en las aplicaciones de redes sociales Snapchat y Kik. Durante una orden de registro federal en la residencia de Clark ejecutada en junio de 2024, Clark admitió ante los agentes federales que veía CSAM y utilizaba varias aplicaciones de intercambio de archivos para intercambiar videos e imágenes de CSAM con otras personas. Un análisis forense de los dispositivos de Clark reveló más de 1,000 videos y 761 imágenes de CSAM.

El Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas del FBI en Birmingham investigó el caso junto con la ALEA SBI y el Grupo de Trabajo sobre Delitos por Internet contra Niños (ICAC). La fiscal federal adjunta R. Leann White procesó el caso.

Si sospecha o tiene conocimiento de una posible explotación sexual de un menor, comuníquese con las autoridades. Para alertar a la oficina del FBI en Birmingham, llame al 205-326-6166. También se pueden presentar informes ante el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) o en línea en www.cybertipline.org.

Este caso se presentó como parte de Project Safe Childhood (Proyecto Infancia Segura), una iniciativa a nivel nacional lanzada por el Departamento de Justicia en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Dirigido por las oficinas de los fiscales de los EE. UU. y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad (CEOS) de la División de lo Penal, Project Safe Childhood organiza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar mejor a las personas que explotan a los niños a través de Internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para obtener más información sobre Project Safe Childhood, visite www.projectsafechildhood.gov.