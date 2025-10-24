Hombre de Decatur declarado culpable de asesinato y tráfico de metanfetamina en 2021

Hombre de Decatur declarado culpable de asesinato y tráfico de metanfetamina en...

24 de octubre de 2025 – CONDADO DE MORGAN, Alabama – Agencias.

Un hombre de Decatur fue declarado culpable el viernes por un asesinato cometido en 2021.

El jurado del caso deliberó durante una hora el jueves antes de irse a casa y continuar deliberando el viernes por la mañana.

El viernes por la mañana, declararon culpable a Spencer Harwell por disparar y matar a Frankie Smith.

Esta mañana, familiares y amigos derramaron muchas lágrimas, y una de las familiares de Harwell, que estuvo presente con la fiscalía en su juicio, expresó su alivio tras el anuncio del veredicto.

Antes del veredicto, esta mañana, otros familiares y amigos de Harwell, presentes en la audiencia, oraron con él para que se cumpliera la voluntad de Dios.

El jurado tuvo que decidir si Harwell era culpable de asesinato por el tiroteo de Frankie Smith en 2021.

La fiscalía afirma que ambos vivían en el negocio de Smith y habían estado discutiendo antes del tiroteo.

Harwell testificó en su propia defensa a principios de esta semana, afirmando que disparó a Smith en defensa propia y que deseaba que la pelea hubiera terminado de otra manera.

Añadió que Smith se enojó y lo atacó con una palanca de hierro.

La fiscalía argumentó que existían inconsistencias entre su versión del día del asesinato en 2021 y su versión actual.

También afirman que Harwell le plantó una palanca de hierro en la mano a Smith después de dispararle.

El jurado encontró pruebas para la fiscalía que demuestran la culpabilidad de Harwell. El fiscal de distrito Scott Anderson me dijo que están contentos de que, después de 4 años, este caso esté cerrado.

“Nos alegra ver que se ha resuelto y, en segundo lugar, estamos muy satisfechos con el veredicto. Al final, independientemente del veredicto, nadie gana; en este caso no hay ganadores, solo hay justicia”, dijo Anderson.

El abogado de Harwell, Richard Jensen, dijo que Harwell está molesto y planea apelar después de ser sentenciado.

“La justicia es cada vez que un jurado emite un veredicto, te guste o no, eso es justicia, y emitieron el veredicto que consideraron justo y equitativo. Estamos decepcionados con eso, pero no podemos discutirlo. Hicieron su trabajo”, dijo Jensen.

Finalmente, el jurado lo declaró culpable de asesinato y tráfico de metanfetamina.

La audiencia de sentencia de Harwell está programada para el 16 de diciembre.