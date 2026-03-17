Hombre de edad avanzada muere en incendio de casa móvil en el condado de Etowah

17 de marzo de 2026 – SOUTHSIDE, Alabama – Agencias.

Un hombre de 82 años murió en el incendio de una casa el martes por la mañana en Southside alrededor de las 3:38 a.m. El jefe de bomberos de Southside, Wade Buckner, dice que el 911 del condado de Etowah recibió una llamada de alguien que vio el incendio en 1742 Val Green Way.

Los departamentos de bomberos de Southside, Rainbow City y Whorton Bend fueron llamados a la escena. Al llegar, una casa móvil estaba totalmente envuelta en llamas. Lamentablemente, una vez que los bomberos lo controlaron, encontraron a un hombre muerto en su habitación.

La víctima ha sido identificada como Larry Pentecost. También se cree que tres perros murieron en el incendio. La oficina del forense del condado de Etowah dice que Pentecost murió por condiciones resultantes del humo y el fuego.

El grupo de trabajo contra incendios provocados del condado de Etowah y el departamento de policía de Southside fueron llamados para iniciar una investigación sobre la causa del incendio. El jefe Buckner dice que conoce a la familia y que esta es una situación triste.

“Siempre es difícil, especialmente en una comunidad como esta donde todo el mundo se conoce. Era una de las familias más conocidas dentro de nuestra comunidad y ciertamente esta es una pérdida trágica. Oren por sus familias en este momento de necesidad”, dijo Buckner.

El jefe Wade Buckner dice que, si bien la causa del incendio sigue bajo investigación, parece ser de naturaleza accidental.