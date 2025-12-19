Hombre de Fairfield acusado de agresión tras ser captado golpeando con un arma

Hombre de Fairfield acusado de agresión tras ser captado golpeando con un...

19 de diciembre de 2025 – FAIRFIELD, Alabama – Agencias.

Los investigadores en Fairfield creen que han identificado a un hombre visto en un video de vigilancia golpeando a una persona en la cara, la cabeza y el cuerpo con una pistola.

Anthony Lanard Carter, II está acusado de agresión en primer grado y peligro imprudente.

Según los registros judiciales, en las imágenes de seguridad se observó a Carter “agrediendo físicamente a la víctima” con su puño y un arma de fuego.

El cargo de peligro imprudente también está relacionado con ese asalto. Los investigadores dijeron que “creó un riesgo sustancial de lesiones físicas graves a la víctima y al empleado de la tienda”.

El ataque ocurrió en mayo y, aparte de decir que un empleado de la tienda también estaba en riesgo, los registros judiciales no indican dónde sucedió.