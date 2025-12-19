Inicio Alabama Hombre de Fairfield acusado de agresión tras ser captado golpeando con un...

Hombre de Fairfield acusado de agresión tras ser captado golpeando con un arma

Hombre de Fairfield acusado de agresión tras ser captado golpeando con un arma

19 de diciembre de 2025 – FAIRFIELD, Alabama – Agencias.

Los investigadores en Fairfield creen que han identificado a un hombre visto en un video de vigilancia golpeando a una persona en la cara, la cabeza y el cuerpo con una pistola.

Anthony Lanard Carter, II está acusado de agresión en primer grado y peligro imprudente.

Según los registros judiciales, en las imágenes de seguridad se observó a Carter “agrediendo físicamente a la víctima” con su puño y un arma de fuego.

El cargo de peligro imprudente también está relacionado con ese asalto. Los investigadores dijeron que “creó un riesgo sustancial de lesiones físicas graves a la víctima y al empleado de la tienda”.

El ataque ocurrió en mayo y, aparte de decir que un empleado de la tienda también estaba en riesgo, los registros judiciales no indican dónde sucedió.

