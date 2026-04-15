Hombre de Fairfield arrestado en relación con investigación de homicidio en Birmingham

15 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre de Fairfield fue arrestado en relación con una investigación de robo en Birmingham.

Según la policía de Birmingham, el martes 14 de abril se produjo un robo en el bloque 9400 de Parkway East, donde la víctima sufrió heridas leves.

Las autoridades informaron que Boubacar Diallo, de 33 años y residente de Fairfield, fue detenido en el lugar sin incidentes y acusado de robo en tercer grado.

Las autoridades indicaron que Diallo permaneció detenido durante 48 horas en la cárcel de la ciudad de Birmingham, a la espera de la presentación de cargos formales, y posteriormente será trasladado a la cárcel del condado de Jefferson.