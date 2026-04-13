Hombre de Gadsden condenado a casi 18 años de prisión por narcotráfico

13 de abril de 2026 – ANNISTON, Alabama – Agencias.

Un juez federal condenó a un hombre del condado de Etowah a casi 18 años de prisión por cargos de narcotráfico.

El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Corey Maze, sentenció a Tostig Denard Moore, de 41 años y residente de Gadsden, a 214 meses de prisión.

En diciembre de 2025, Moore se declaró culpable de distribución de metanfetamina y posesión con intención de distribuir fentanilo.

Según documentos judiciales, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, Moore vendió casi 500 gramos de metanfetamina a una fuente policial durante una serie de compras controladas.

El 4 de marzo de 2025, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Etowah detuvieron a Moore en un control de tráfico. Posteriormente fue arrestado tras encontrar más de un kilogramo de fentanilo en su vehículo.

Tras su arresto, las autoridades informaron que Moore admitió haber viajado a Georgia para abastecerse de narcóticos ilegales.

El FBI investigó este caso con la colaboración de la Oficina del Sheriff del Condado de Etowah.