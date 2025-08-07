Hombre de Georgia es acusado de explotación sexual de menores

7 de agosto de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un hombre del estado de Georgia ha sido acusado de cargos de explotación sexual de menores, según anunció el fiscal estadounidense Prim F. Escalona.

Una acusación formal de tres cargos presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos imputa a Adree Villanueva, de 25 años y residente de Kennesaw, Georgia, un cargo por coacción e incitación, otro por viajar con la intención de participar en actividad sexual ilícita y un tercer cargo por el transporte de una menor. Estos incidentes supuestamente ocurrieron entre abril y julio de 2025 en el condado de Madison.

La investigación del caso fue llevada a cabo por el FBI en colaboración con el Departamento de Policía de Huntsville. El fiscal adjunto de Estados Unidos, John M. Hundscheid, está a cargo de la acusación.

Este caso se enmarca en la iniciativa nacional “Project Safe Childhood” (Proyecto Infancia Segura), lanzada por el Departamento de Justicia en 2006 para combatir la explotación y el abuso sexual infantil. Este proyecto coordina los esfuerzos de los recursos federales, estatales y locales para identificar, detener y enjuiciar a los responsables de explotar a niños a través de internet, así como para localizar y rescatar a las víctimas.

Es importante recordar que una acusación formal solo contiene los cargos imputados y que un acusado se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.