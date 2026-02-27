Hombre de Georgia sentenciado a 15 años por cargos de tráfico de drogas en Alabama

Hombre de Georgia sentenciado a 15 años por cargos de tráfico de...

27 de febrero de 2026 – HEFLIN, Alabama – Agencias.

Un hombre de Georgia, que fue arrestado en Alabama, ha sido sentenciado por tráfico de metanfetamina, según anunció el viernes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Las autoridades dicen que en 2021, un oficial de policía de Heflin estaba monitoreando el tráfico en la I-20 antes de detener un vehículo por no mantener un solo carril.

Las autoridades dicen que durante la parada, el oficial olió marihuana proveniente del interior del vehículo y le pidió al conductor, Corey L. Maze, de 46 años, que saliera del vehículo.

Durante una búsqueda de Vincent, las autoridades dicen que el oficial encontró lo siguiente:

– una bolsa de marihuana

– Una bolsa de cocaína en polvo.

– 19 pastillas de éxtasis

– Springfield Armory Modelo 1911 pistola calibre .40

Durante una búsqueda del automóvil, los funcionarios dicen que el oficial encontró lo siguiente:

– 1 kilogramo de metanfetamina

– pastilla de éxtasis

– marihuana

– Parafernalia de drogas

Las autoridades dicen que Vincent viajaba desde Sandy Springs, Georgia a Gadsden para entregar drogas a una persona desconocida.

En 2024, Vincent se declaró culpable de posesión con intención de distribuir metanfetamina y de portar un arma de fuego para promover un delito de tráfico de drogas.

El viernes 27 de febrero, el Departamento de Justicia dice que Vincent fue sentenciado a 180 meses (15 años) de prisión.