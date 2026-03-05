Hombre de Hoover apuñalado mortalmente en Bessemer durante asalto doméstico

5 de marzo de 2026 – BESSEMER, Alabama – Agencias.

Un hombre de 45 años de Hoover murió apuñalado en Bessemer el 4 de marzo.

La Oficina del Forense del Condado de Jefferson ha identificado a la víctima como Daruis Montreal Boglin. El apuñalamiento mortal ocurrió en el bloque 3100 de Avenue B justo antes de las 8 p.m.

La policía indica que Boglin fue apuñalado de muerte durante lo que se reportó como una agresión doméstica.

Mientras estaban en la escena, los oficiales detuvieron a una mujer. La investigación inicial muestra que la pareja mantenía una relación sentimental. La mujer se encuentra detenida en la cárcel de la ciudad de Bessemer mientras los detectives continúan investigando el caso.

Se pide a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se comunique con el Departamento de Policía de Bessemer al (205) 425-2411, (205) 481-4366 ó a la línea de pistas al (205) 428-3541. También se puede contactar a CrimeStoppers para enviar pistas llamando al 205-254-7777.