Hombre de Madison acusado de abuso sexual infantil arrestado por policía de Huntsville

16 de febrero de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un hombre de Madison fue arrestado el viernes por la tarde y acusado de abuso sexual infantil, según el Departamento de Policía de Huntsville.

Los registros de la cárcel del condado de Madison muestran que Steven Paul Miller, de 48 años, fue arrestado por la Unidad de Víctimas Especiales de la policía de Huntsville. Miller enfrenta dos cargos de abuso sexual de un niño menor de 12 años, que es un delito grave de Clase A.

La policía de Huntsville dijo que la investigación comenzó a principios de este mes después de recibir un informe sobre el presunto abuso. Los investigadores no han revelado la relación entre Miller y la presunta víctima, citando la naturaleza sensible del caso y la necesidad de proteger la identidad del menor.

Miller fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de Madison con una fianza fijada en $120,000. Se le ordenó no tener contacto con la víctima ni con ningún menor de edad como condición para su liberación.

La investigación sigue en curso y la policía pide a cualquier persona que tenga información adicional que se ponga en contacto con ellos.