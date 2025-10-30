Hombre de Marion fallece en accidente en el condado de Greene

30 de octubre de 2025 – CONDADO DE GREENE, Alabama – Agencias.

Un hombre de Marion falleció tras un accidente automovilístico en el condado de Greene la madrugada del jueves 30 de octubre.

Según la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA), Rodney Milner, de 65 años, murió cuando la camioneta que conducía se salió de la carretera y chocó contra un árbol.

Las autoridades informaron que el incidente ocurrió en la carretera estatal 18 del condado de Greene, cerca de Swan Lake, a unos seis kilómetros al norte de Demopolis.

ALEA indicó que Milner no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente.

Los funcionarios señalaron que la investigación del accidente continúa.