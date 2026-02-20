Hombre de Nueva Jersey arrestado por viajar a Blount Co. para tener relaciones sexuales con niñas

Hombre de Nueva Jersey arrestado por viajar a Blount Co. para tener...

20 de febrero de 2026 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

Un hombre de Nueva Jersey está tras las rejas luego de que supuestamente viajó al condado de Blount para encontrarse con niñas menores de edad para tener relaciones sexuales.

Oscar Florentino fue ingresado en la cárcel del condado de Blount el domingo 15 de febrero.

Los registros judiciales afirman que fue en noviembre de 2025 que Florentino viajó al condado de Blount para encontrarse con dos niñas menores de edad para tener relaciones sexuales.

Nos comunicamos con las autoridades para obtener más detalles.