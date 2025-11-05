Hombre de Oneonta fallece en accidente de motocicleta en el condado de Blount

Hombre de Oneonta fallece en accidente de motocicleta en el condado de...

5 de noviembre de 2025 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

Un hombre de Oneonta falleció el martes por la noche, al estrellarse su motocicleta en el condado de Blount.

Según la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA), Austin L. Bates, de 35 años, se estrelló contra un árbol en la carretera del condado 20, cerca de Rogers Road, a unos ocho kilómetros al este de Oneonta.

Falleció en el lugar del accidente.

El accidente ocurrió a las 18:43.

ALEA está investigando el accidente, pero indica que por el momento no hay más información disponible.