Hombre de Shelby acusado por fraude multimillonario con fondos COVID-19

6 de mayo de 2026 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

Un hombre del condado de Shelby ha sido acusado en un esquema de fraude multimillonario vinculado a fondos de ayuda por el COVID-19, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

Las autoridades informaron que Stanley Mark Hill, de 61 años y residente de Helena, ha sido imputado en una acusación formal de 13 cargos por fraude electrónico y robo de identidad agravado.

Hill está acusado de defraudar al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), al Programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL) y al Fondo de Revitalización de Restaurantes (RRF) de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), al obtener ilegalmente fondos destinados a proporcionar alivio a empresas operativas elegibles durante la pandemia del COVID-19, de acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

La acusación formal alega que, desde al menos mayo de 2020 hasta mayo de 2021, Hill solicitó siete préstamos fraudulentos de los programas PPP, EIDL y RRF ante la SBA. Seis de ellos fueron financiados.

Presuntamente, Hill presentó solicitudes de préstamo que contenían información falsa sobre los ingresos y los costos de los bienes vendidos por sus supuestas empresas, y falsificó documentación para respaldar dichas solicitudes.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos señala que las peticiones de préstamos sumaron más de 3 millones de dólares, de los cuales se financiaron más de 2.5 millones. Hill también está acusado de utilizar el número de seguro social de otra persona para presentar seis de las solicitudes de préstamo sin que esa persona supiera que se estaban tramitando.