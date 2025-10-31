Hombre de Sylacauga muere en accidente en el condado de Shelby

31 de octubre de 2025 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

Un hombre de 64 años falleció tras un accidente en el condado de Shelby el 29 de octubre.

La policía estatal identificó a la víctima como Antonio E. Morris, residente de Sylacauga. Falleció en el Hospital de la UAB el 30 de octubre.

Las autoridades informaron que la camioneta Tacoma de Morris chocó de frente con una Ford Transit en la carretera estatal 11 del condado de Shelby, cerca de Belcher Road, aproximadamente a una milla al oeste de Chelsea.

La policía estatal está investigando el accidente.