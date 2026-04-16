Hombre de Tarrant arrestado en relación con una investigación de robo en Birmingham

Hombre de Tarrant arrestado en relación con una investigación de robo en...

16 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre de Tarrant fue arrestado en relación con una investigación de robo en Birmingham.

Según la policía de Birmingham, Beauford Lovelady Jr., de 65 años, robó en una residencia ubicada en el bloque 2100 de la 7th Street Northwest el viernes 10 de abril.

La policía informó que Lovelady Jr. fue detenido ese mismo día en el bloque 1800 de Carson Road cuando intentaba abandonar el lugar.

Las autoridades indicaron que Lovelady Jr. fue inicialmente puesto bajo custodia durante 48 horas en la cárcel de la ciudad de Birmingham, a la espera de la presentación de cargos formales, y posteriormente fue trasladado a la cárcel del condado de Jefferson.