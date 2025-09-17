Hombre de Texas condenado a más de 17 años de prisión por secuestrar a un niño pequeño

17 de septiembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre de Texas ha sido sentenciado por conspirar para secuestrar a un niño pequeño, según anunció el fiscal federal Prim F. Escalona.

La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Anna M. Manasco, condenó a Steven Andrew Holguin, de 42 años y residente de El Paso, Texas, a 210 meses de prisión, seguidos de una cadena perpetua de libertad supervisada. En abril, Holguin se declaró culpable de conspiración para cometer secuestro.

Según el acuerdo de culpabilidad, el 4 de noviembre de 2021, un oficial del Departamento de Policía de Birmingham respondió a una llamada sobre el secuestro de una niña de tres años en una residencia de la ciudad. Holguin y su cómplice, Elis Salgado-Galindo, secuestraron a la niña con la intención de llevársela a su padre en Honduras. Con la ayuda de Holguin, Salgado-Galindo tomó a la niña y huyó del lugar. Se emitió una Alerta Amber y se proporcionó la descripción del vehículo, la niña y los sospechosos a las fuerzas del orden en la frontera entre Alabama y Misisipi. Esa misma noche, los ayudantes del sheriff del condado de Rankin, Misisipi, detuvieron un vehículo que coincidía con la descripción del de Holguin. Los agentes le pidieron a Holguin, que conducía, que se bajara y caminara hacia el vehículo policial. Luego, sacaron a los demás individuos del auto, incluida la niña. Un agente reconoció a la niña de la Alerta Amber y envió una foto a un detective de Birmingham, quien se la mostró a la madre. Ella confirmó que era su hija. Ambos hombres fueron arrestados de inmediato y la niña fue devuelta sana y salva a su madre.

Holguin fue condenado previamente en 2020 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas por conspiración para transportar extranjeros. Fue sentenciado a seis meses de prisión federal y tres años de libertad supervisada.

En diciembre de 2023, Elis Salgado-Galindo, ciudadano mexicano, también fue acusado en un tribunal federal de conspiración para cometer secuestro. El 14 de diciembre de 2021, Salgado-Galindo fue liberado de la custodia estatal bajo fianza, puesto bajo custodia de ICE y deportado. Una orden de arresto federal en su contra sigue vigente.

La investigación del caso estuvo a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Birmingham, junto con el Departamento de Policía de Birmingham, la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama, el Departamento de Policía de Pearl, Misisipi, y el Departamento del Sheriff del condado de Rankin, Misisipi. La fiscal federal adjunta R. Leann White se encargó de la acusación.