Hombre de Trussville acusado de homicidio tras muerte de joven de Virginia

11 de mayo de 2026 – TRUSSVILLE, Alabama – Agencias.

La policía de Trussville ha arrestado a un hombre bajo cargos relacionados con la muerte por disparo de una mujer de Virginia de 22 años.

El Departamento de Policía de Trussville ha estado investigando un homicidio que, según informaron, ocurrió la noche del 7 de marzo de 2026.

Alrededor de las 9:30 p.m. de esa noche, la policía fue llamada a la cuadra 7700 de Deer Trail tras recibir informes de que alguien había recibido un disparo en ese lugar.

Tras su llegada, los oficiales encontraron a la víctima: Whitney Robeson, de 22 años, originaria de Virginia. Fue trasladada a un hospital de la zona para recibir tratamiento. Lamentablemente, más tarde fue declarada muerta.

Robeson se había graduado recientemente de la Universidad de Auburn.

Justo después de que ocurriera el incidente, los informes de la oficina del forense indicaron que el tiroteo fue calificado como accidental, pero una persona fue detenida para ser interrogada.

La investigación sobre las circunstancias de la muerte de Robeson continuó hasta el lunes 11 de mayo, cuando los detectives de Trussville obtuvieron una orden de arresto a través de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Jefferson.

El sospechoso ha sido identificado como Jeffrey Scott Towers, de Trussville.

Towers fue arrestado y acusado de homicidio culposo (manslaughter) por el incidente. Su fianza se fijó en 30,000 dólares.

Fue puesto bajo custodia el lunes por la tarde y permanece detenido en la cárcel del condado de Jefferson.