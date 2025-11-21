Hombre de Trussville arrestado en relación con investigación de homicidio en Birmingham

21 de noviembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre de Trussville fue arrestado en relación con una investigación de homicidio en Birmingham.

Según la policía de Birmingham, Brian Alexander Smith, de 30 años y residente de Trussville, fue arrestado por asesinato en relación con la muerte a tiros de Robert Mitchell, ocurrida el 29 de agosto en la comunidad de Pratt.

La policía informó que Smith fue detenido sin incidentes en el bloque 1700 de la 1.ª Avenida Norte.

Las autoridades indicaron que Smith será trasladado a la cárcel del condado de Jefferson, donde permanecerá detenido sin derecho a fianza.