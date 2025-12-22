Hombre de Vestavia Hills es acusado de secuestro y violación en Halloween

22 de diciembre de 2025 – Condado de Jefferson, Alabama – Agencias.

Un hombre de Vestavia Hills se encuentra en la cárcel tras ser acusado de secuestrar a una mujer, además de otros cargos.

Charles Alan Cummings, de 39 años, está acusado de violencia doméstica en primer grado, violación en primer grado, violencia doméstica en segundo grado y secuestro en primer grado.

Según documentos judiciales, Cummings secuestró a una mujer en Halloween. A partir de ahí, presuntamente la violó y también la agredió, dejándola con lesiones físicas.

Los registros de la corte también indican que Cummings dañó propiedades de la mujer.

De acuerdo con los registros carcelarios, Cummings ingresó en la cárcel del condado de Jefferson con una fianza de $30,000.