Hombre de Vinemont acusado de disparar a empleados de carretera del condado de Cullman

Hombre de Vinemont acusado de disparar a empleados de carretera del condado...

18 de septiembre de 2025 – Cullman, Alabama – Agencias.

Un hombre de Vinemont fue arrestado tras un incidente de disparos que ocurrió el miércoles.

James Sloan, de 63 años, supuestamente disparó un arma en dirección a los empleados del Departamento de Carreteras del Condado de Cullman mientras realizaban trabajos de mantenimiento en la carretera del condado 1101.

Sloan intentó escapar en un coche una vez que llegaron los agentes, pero fue rápidamente capturado. Las autoridades dijeron que también estaba en posesión de marihuana.

Sloan enfrenta varios cargos, incluyendo imprudencia temeraria, asalto agravado/amenaza, posesión de parafernalia de drogas y resistencia al arresto.