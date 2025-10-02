Hombre de Walker arrestado acusado de atropellar intencionalmente a peatón con camioneta

2 de octubre de 2025 – CARBON HILL, Alabama – Agencias.

Un hombre del condado de Walker fue arrestado el miércoles, acusado de haber atropellado intencionalmente a un peatón con una camioneta en Carbon Hill el martes 30 de septiembre. Patrick Jenkins enfrenta cargos por agresión en segundo grado y por abandonar la escena de un accidente con lesiones.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 6:35 a.m. del martes en la intersección de 3rd St. NW y 4th Ave. NW, según la denuncia penal presentada contra Jenkins.

Un video de vigilancia de un timbre, obtenido por las autoridades, muestra el momento en que una camioneta roja se detuvo brevemente en una intersección de cuatro vías antes de acelerar y golpear a un hombre que caminaba por la calle. El video muestra claramente a la víctima siendo impactada por el vehículo.

Terry Williams, dueño del video, relató que estaba afuera de su casa cuando ocurrió el suceso. Expresó su incredulidad ante lo ocurrido, señalando que parecía que el conductor “se desvió hacia él para golpearlo”. Williams agregó que el conductor no intentó esquivarlo, sino que lo golpeó de frente.

Williams confirmó que la víctima ya fue dada de alta del hospital. Comentó que un hecho como este es “fuera de lo común” y algo que no se esperaría que sucediera en su vecindario.

El jefe de policía de Carbon Hill, Clark Sanford, informó que Jenkins es empleado de la Comisión del Condado de Walker.