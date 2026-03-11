Hombre de West Blocton muere en accidente automovilístico

11 de marzo de 2026 – CONDADO DE BIBB, Alabama – Agencias.

Un hombre de West Blocton falleció el martes 10 de marzo en un accidente automovilístico.

La Policía Estatal identificó al hombre como Brandon L. Seagle, de 37 años.

Las autoridades informaron que falleció al chocar de frente su vehículo con un Jeep Cherokee. Seagle no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente y falleció en el lugar. El conductor del Jeep Cherokee fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

El accidente ocurrió en la Carretera 9 del Condado de Bibb, cerca de Blue Pond Road.

La Policía Estatal de la División de Patrulla de Carreteras de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) continúa la investigación.