Hombre del condado de Blount recibe 20 años de prisión por delitos sexuales

21 de octubre de 2025 – ONEONTA, Alabama – Agencias.

Un hombre del condado de Blount ha sido sentenciado a 20 años de prisión por abusar sexualmente de una menor de edad.

La fiscal de distrito Pamela Casey informó que Christopher Haynes, de 55 años, recibió la sentencia el martes tras ser declarado culpable de sodomía en segundo grado y abuso sexual en segundo grado.

Casey indicó que la víctima tenía solo 12 años cuando comenzó el abuso y continuó hasta los 16.

Si bien no asistió a la audiencia de sentencia del martes, la víctima presentó una declaración escrita que fue leída en el tribunal.

“La familia de Chris me ha dicho que no merece este castigo, pero debo preguntar: ¿mi hermana pequeña y yo merecíamos el dolor y el miedo que nos obligaron a vivir? Ningún niño lo merece”, decía la declaración. Lo que ocurrió no fue un accidente ni un malentendido. Fue el resultado de sus decisiones, y esas decisiones le causaron un daño duradero. Su castigo no es algo que le hayan hecho, sino la consecuencia de lo que hizo.

Casey elogió la valentía de la víctima y afirmó que el hecho de que ella presentara su historia tras años de silencio contribuyó al procesamiento de Haynes.

“Convirtió años de dolor en propósito al ponerse de pie y garantizar que se hiciera justicia”, declaró Casey.

Haynes se declaró culpable a ciegas a principios de este año, permitiendo que el juez presidente determinara la sentencia.

También se declaró culpable de un cargo de abuso sexual en segundo grado en el condado de Calhoun en julio, por el que recibió cinco años de prisión.

Casey indicó que la víctima del condado de Blount se presentó después de que la víctima del condado de Calhoun denunciara.