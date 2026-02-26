Hombre del condado de Chilton declarado culpable de sodomizar a dos menores

26 de febrero de 2026 – CONDADO DE CHILTON, Alabama – Agencias.

Un hombre del condado de Chilton fue declarado culpable de delitos sexuales contra dos menores, incluyendo un tercero que actuó como testigo, según la Fiscalía del Condado de Chilton.

Charles Davis, de 33 años, fue declarado culpable de dos cargos de sodomía en primer grado. Davis fue condenado por sodomizar a una niña de seis años en ese momento, así como por sodomizar a un niño. El abuso del niño duró dos años y comenzó cuando tenía 7.

Según la Fiscalía, otra de las víctimas de Davis testificó como testigo. Ella compartió que él abusó sexualmente de ella desde los 9 hasta los 11 años.

La sentencia de Davis está programada para el 8 de abril de 2026.