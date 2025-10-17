Hombre del condado de Cullman sentenciado en relación con el homicidio de 2021

Hombre del condado de Cullman sentenciado en relación con el homicidio de...

17 de octubre de 2025 – CONDADO DE CULLMAN, Alabama – Agencias.

Un hombre del condado de Cullman ha sido sentenciado en relación con un homicidio ocurrido en 2021.

Según el fiscal de distrito del condado de Cullman, Champ Crocker, Chandler Reece Knowles, de 32 años, atacó y golpeó a Ronnie Lynn Patrick el 26 de marzo de 2021. Las autoridades dicen que Patrick murió al día siguiente a causa de las heridas sufridas en el ataque.

El viernes 17 de octubre, Crocker anunció que Knowles había sido sentenciado a 30 años de prisión por homicidio involuntario.