Inicio Alabama Hombre del condado de Etowah enfrenta 22 cargos por posesión de pornografía...

Hombre del condado de Etowah enfrenta 22 cargos por posesión de pornografía infantil

Por
lat_admin
-
111
0
Hombre del condado de Etowah enfrenta 22 cargos por posesión de pornografía infantil
Hombre del condado de Etowah enfrenta 22 cargos por posesión de pornografía infantil

21 de enero de 2026 – RAINBOW CITY, Alabama – Agencias.

Fiscales del condado de Etowah acusan a un hombre de 22 cargos por posesión de pornografía infantil.

Landon Beebe, de 29 años, se encuentra en la cárcel del condado de Etowah con una fianza de $640,000. Un juez también ha añadido a las condiciones de su fianza la prohibición de acceder a internet y de tener contacto con menores de 18 años.

Los investigadores señalan que los cargos se derivan de reportes cibernéticos (cyber tips) y que el caso fue investigado por la Unidad de Delitos contra Niños en Internet (ICAC) y la Policía de Rainbow City.

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí