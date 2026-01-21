Hombre del condado de Etowah enfrenta 22 cargos por posesión de pornografía infantil

21 de enero de 2026 – RAINBOW CITY, Alabama – Agencias.

Fiscales del condado de Etowah acusan a un hombre de 22 cargos por posesión de pornografía infantil.

Landon Beebe, de 29 años, se encuentra en la cárcel del condado de Etowah con una fianza de $640,000. Un juez también ha añadido a las condiciones de su fianza la prohibición de acceder a internet y de tener contacto con menores de 18 años.

Los investigadores señalan que los cargos se derivan de reportes cibernéticos (cyber tips) y que el caso fue investigado por la Unidad de Delitos contra Niños en Internet (ICAC) y la Policía de Rainbow City.