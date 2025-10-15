Hombre del condado de Hale con antecedentes violentos muere tras persecución

15 de octubre de 2025 – NORTHPORT, Alabama – Agencias.

Un hombre del condado de Hale murió tras recibir disparos el 15 de octubre tras liderar a las fuerzas del orden en una persecución por varios condados y luego abrir fuego contra ellas.

Los agentes del sheriff del condado de Hale y la policía de Moundville perseguían el vehículo de Matthew Matherson, de 38 años, alrededor de las 2:23 a. m., cuando cruzaron al condado de Tuscaloosa.

“La policía del condado de Hale notificó a la oficina del sheriff del condado de Tuscaloosa que perseguían un camión en la carretera 69 norte y que la persona que se encontraba dentro del vehículo les había estado disparando”, declaró el capitán Marty Sellers, del Grupo de Trabajo contra Delitos Violentos de Tuscaloosa.

Las autoridades afirman que Matherson se detuvo en Bell Auto Parts, ubicado en 410 Bridge Avenue, en Northport, salió de su vehículo y abrió fuego contra los agentes. Un agente del condado de Tuscaloosa respondió al fuego y disparó y mató a Matherson. Las autoridades afirman que Matherson tenía un pasado violento y era bien conocido por las fuerzas del orden del condado de Hale y del condado de Tuscaloosa.

Matherson no solo era bien conocido por las fuerzas del orden, sino también por Mike Powell, su antiguo empleador en Bell Auto Parts.

“Lamento mucho que alguien haya fallecido. Era muy hiperactivo. Era un tipo extraño. No era muy sociable ni agradable”, dijo Powell.

En este momento, el capitán Sellers afirma que todo parece estar justificado.

“Los agentes hicieron un excelente trabajo y, en este momento, todo parece estar justificado”.

Debido a la participación de la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscaloosa, solo investigadores y supervisores de la VCU no afiliados a la TCSO participarán en la investigación.