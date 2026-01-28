Hombre del condado de Hale sentenciado a 11 años de prisión por intento de tráfico sexual de menores

28 de enero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre del condado de Hale ha sido sentenciado por cargos relacionados con intento de tráfico sexual y drogas, según anunció el fiscal federal Prim F. Escalona.

La jueza de distrito de los Estados Unidos, Anna M. Manasco, condenó a Kenneth Dylan Williams, de 39 años y residente de Gallion, Alabama, a 135 meses de prisión seguidos de 5 años de libertad vigilada. En septiembre de 2025, Williams se declaró culpable de intento de tráfico sexual de menores y posesión de metanfetamina con intención de distribuirla.

De acuerdo con los documentos judiciales, el 9 de agosto de 2024, un oficial encubierto del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Oeste de Alabama (WAHTTF) publicó un anuncio en un sitio web de sexo comercial haciéndose pasar por una joven de 19 años en Tuscaloosa, Alabama. Al día siguiente, Williams envió un mensaje de texto al oficial encubierto respondiendo al anuncio. Durante el intercambio, el oficial declaró que solo tenía 15 años y le preguntó a Williams si deseaba continuar con el encuentro. Williams solicitó una llamada para asegurarse de que la persona fuera “real”. Tras la llamada, Williams confirmó el lugar de encuentro. Luego, viajó más de una hora desde su casa para reunirse con el oficial en el lugar acordado en Brookwood, Alabama, donde fue arrestado. Durante la detención, los oficiales recuperaron un teléfono celular Samsung Galaxy, una billetera y dinero en efectivo. Un oficial de policía de Tuscaloosa registró el vehículo de Williams y encontró una bolsa de plástico transparente con 25 gramos de metanfetamina, una pistola Smith & Wesson de 9 mm cargada, una pistola Sig Sauer de 10 mm cargada, un pasamontañas negro y guantes de cuero.

El caso se presentó como parte de Project Safe Childhood (Proyecto Infancia Segura), una iniciativa nacional lanzada por el Departamento de Justicia en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Dirigido por las Oficinas de los Fiscales de los EE. UU. y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad (CEOS) de la División de lo Penal, el Proyecto Infancia Segura moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar mejor a las personas que explotan a los niños a través de Internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para más información sobre el Proyecto Infancia Segura, visite www.projectsafechildhood.gov.

La ATF investigó el caso junto con el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Oeste de Alabama y el Departamento de Policía de Tuscaloosa. El fiscal federal adjunto Daniel S. McBrayer estuvo a cargo de la acusación.